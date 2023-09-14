В августе россияне купили почти 650 тысяч подержанных автомобилей

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Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса в банке «Открытие», входит в группу ВТБ) проанализировали результаты продаж августа 2023 года на рынке легковых автомобилей с пробегом. Впервые в текущем году количество сделок с подержанными машинами превысило 600 тысяч «штук» за месяц, составив 647 тысяч единиц. При этом на рынок в августе пришло на 52 тысячи больше покупателей, чем в июле. Подталкиваемые очередной волной повышения курса доллара, россияне старались приобрести как можно больше товаров по старым рублевым ценам. Больше половины рынка (54%) продолжали занимать машины всего двух стран –Японии и России. При этом наилучшую динамику проста продаж показали марки из Поднебесной. В модельном разрезе Ford Focus уступил место лидера Kia Rio. Всего за восемь месяцев новых владельцев нашли уже 4,4 миллиона легковых машин. Это почти на миллион автомобилей больше, чем за тот же период годом ранее.

В августе российский рынок автомобилей с пробегом отметился тем, что впервые в текущем году перешагнул отметку в 600 тысяч сделок за месяц. Рекордными оказалась динамика роста (+9% к июлю) и прибавка сразу на 52 тысячи машин. Прежде колебания в основном не превышали 3-5%. Причина столь резких изменений – очередная волна панических настроений в авторитейле, возникшая вследствие понижения курса рубля к основным валютам.

Еще один мотивирующий фактор – недавний запрет на ввоз японских автомобилей с двигателем больше 1,9 л. - в августе уже не оказывала того же влияния, что месяцем ранее. По крайней мере, в отличие от июля в последний месяц лета отнюдь не японские машины оказались в лидерах по динамике роста продаж, хотя по-прежнему продолжали «делать погоду» на рынке в целом. Автомобили японских марок обеспечили рынку более 184,4 тысячи сделок или 28% объемов продаж. Второе место по доле на пробежном рынке заняли отечественные бренды - 26% и 165,3 тысячи а/м, третье досталось европейским маркам - 23% или 146,3 тысячи а/м. Долее расположились корейские (13%, 85,1 тысячи а/м) и американские (7%; 45,7 тысячи а/м) марки. Китайские автоконцерны, лидирующие последние месяцы на первичном рынке, на вторичном занимают пока только 2% продаж или 14,4 тысячи а/м. При этом именно китайские авто показали наилучшую динамику роста, совокупные продажи подержанных китайских машин выросли за месяц на 13%. Машины из Поднебесной все больше входят в обиход и начинают все чаще менять владельцев.

По составу первая «двадцатка» брендов-лидеров в августе не изменилась. С большим отрывом от остальных лидирует Lada (146 тысяч автомобилей; +10,1% к июлю). Это неудивительно, так как сразу четыре модели российского автогиганта удержались в десятке лучших по популярности (Lada Granta – 13,2 тысячи, «классика» 2107 – 12,6 тысячи, «девятка» 2114 – 12,2 тысячи и Priora – 11,1 тысячи). Можно напомнить, что за исключением Granta все остальные модели из этого списка давно сняты с конвейера, но за счет низкой цены продолжают активно менять владельцев.

В свою очередь чешская Skoda, несмотря на скромное 14-е месте в абсолютном зачете марок (15,5 тысяч а/м), в августе оказалась лидером по динамике роста (+16%). Почти половину сделок обеспечила всего одна модель – Octavia (7,4 тысячи). На рынке новых автомобилей эти машины еще недавно продавались десятками тысяч в год, и сейчас подошло время, когда первые владельцы начали от них избавляться. Популярна Octavia и в более возрастных сегментах – от 10 лет и старше. До кризиса 2014 года она неоднократно становилась лидером сегмента «гольф»-класса.

Доля «корейцев» в российском «пробежном» сегменте по-прежнему немаленькая – 13,1%. В абсолютных цифрах было продано 38,6 тысячи подержанных а/м Kia (+9% к августу) и 32,7 тысячи а/м Hyundai (+8%). В разрезе моделей бестселлером в каждой марке продолжали оставаться малолитражки Kia Rio и Hyundai Solaris. В топ-10 они еще долго будут сохранять свою законную прописку.

Также на нашем рынке по-прежнему популярны «немцы» (14%). Из них наиболее востребован Volkswagen (28,8 тысячи, +9,3%).

На 11-м и 12-м местах стабильно держатся престижные BMW и Mercedes-Benz. Демократичному Opel хватило чуть меньше 13 тысяч машин, чтобы сохранить 16-е месте в рейтинге.

И наконец, «американцы» Ford и Chevrolet, а также «француз» Renault и «узбечка» Daewoo сохраняют свою популярность на вторичном рынке в основном за счет старых запасов. Машины этих марок оказались довольно крепкими, и они наверняка еще не раз обретут следующего владельца.

Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто»:

«В целом, в топ-20 все марки так или иначе нарастили продажи. Если бы все 12 месяцев в 2023 году количество перерегистраций на вторичном рынке было таким же высоким, как в августе, то общий годовой объем рынка приблизился бы к восьми миллионам автомобилей. Однако первая половина года была для сегмента не столь успешной. По итогам восьми месяцев новых хозяев получили всего 4,4 миллиона автомобилей.

При этом погоду в бизнесе продолжают делать машины всего двух стран - Япония и Россия. В то же время начавшийся сентябрь уже показывает, что число сделок по машинам из страны Восходящего солнца сократились на Дальнем востоке на 25-30%. А значит, и доля японских машин с пробегом в стране скорее всего сократится. Однако замещение «японцев» автомобилями из других стран наверняка будет сильно растянуто во времени в силу их массовости. В этом свете общий объем рынка в сентябре-октябре как минимум серьезно не увеличится относительно августа, а как максимум – окажется на 2-3% скромнее».

Топ-20 популярных марок среди а/м с пробегом по итогам продаж августа 2023 года

№

Марка

Август 23

Июль 23

Январь-август 23

Август 23 /

Июль 23

1

LADA

145963

132599

1007271

10,1%

2

Toyota

73558

68149

487709

7,9%

3

Kia

38646

35440

260829

9,0%

4

Nissan

33556

30725

223629

9,2%

5

Hyundai

32717

30321

223617

7,9%

6

Volkswagen

28802

26349

194351

9,3%

7

Honda

21256

20287

143531

4,8%

8

Ford

21068

19787

146296

6,5%

9

Renault

21058

19575

150961

7,6%

10

Chevrolet

20620

18669

144640

10,5%

11

BMW

18746

17837

132728

5,1%

12

Mercedes-Benz

16733

15224

116105

9,9%

13

Mitsubishi

16279

15353

112005

6,0%

14

Škoda

15532

13416

102794

15,8%

15

Mazda

14249

13493

97449

5,6%

16

Opel

12885

12249

87901

5,2%

17

Daewoo

11369

10654

79354

6,7%

18

Audi

11247

10376

78866

8,4%

19

Lexus

7313

6499

46621

12,5%

20

Subaru

6343

5798

41559

9,4%

Топ-10 популярных моделей среди а/м с пробегом по итогам продаж августа 2023 года

№

Марка и модель

Август 23

Июль 23

Январь-август 23

Август 23 / Июль 23

1

Kia Rio

13178

11952

90104

10,3%

2

LADA 2190 Granta

13134

11528

86141

13,9%

3

Hyundai Solaris

12812

11781

89602

8,8%

4

Ford Focus

12751

11985

88994

6,4%

5

LADA 2107

12613

11851

88456

6,4%

6

LADA 2114 Samara

12240

11121

86227

10,1%

7

Toyota Corolla

11593

10805

77432

7,3%

8

LADA 2170 Priora

11054

10161

77557

8,8%

9

VW Polo

9773

8729

65944

12,0%

10

Toyota Camry

9735

9255

70392

5,2%