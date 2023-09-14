В Саратове проводятся мероприятия по благоустройству остановочных пунктов

На улицах города устанавливают информационные таблички рядом с остановочными павильонами. Об этом сообщает мэрия Саратова.

- Комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта ведутся мероприятия по установке информационных табличек с указанием маршрута, проходящего через остановочный пункт и расписанием движения автобусных маршрутов, - рассказывает администрация.

На сегодняшний день справочные таблички уже организованы на ул. Московская, Привокзальная площади, ТЦ «Сити Молл».

До 30 сентября планируется разместить таблички еще на 13 адресах.