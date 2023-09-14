фото: пресс-служба Губернатора

Роман Бусаргин рассказал, что его раздражает в работе. Ответ на вопросы жителей региона губернатор Саратовской области дал сегодня, 14 сентября, в ходе прямой линии. — Что больше всего раздражает вас в работе, если такие вещи есть?, — такой вопрос прозвучал от одного из зрителей трансляции. — Как у любого человека, у меня есть в работе вещи, которые не успеваю сделать. Особенно неудобно, когда есть какие-то встречи с коллективом, с людьми, которые приходится переносить в виду занятности, ведь нельзя быть в нескольких местах одновременно, — поделился губернатор.