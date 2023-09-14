фото: Пресс-служба губернатора

Губернатор предложил саратовцам в час пик пользоваться электричкой. Об этом стало известно сегодня, 14 сентября, в ходе прямой линии губернатора Саратовской области Романа Бусаргина. Жители Саратова интересуются, каким образом можно доехать без пробок из Заводского района в центр города. Причиной пробок жители называют временные ограничения движения электротранспорта, связанные с строительством скоростного трамвая.

Роман Бусаргин предложил пользоваться электричками и заверил, что вопрос будет поднят на уровне руководства железной дороги и предложил пустить дополнительные поезда, которые позволят перевозить весь пассажиропоток.