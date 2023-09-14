В Саратове построен газопровод для подключения домовладений многодетных семей

фото: Саратовгаз

Специалисты «Саратовгаз» построили и ввели в эксплуатацию распределительные сети высокого и низкого давления общей протяженностью 3,7 км в поселке Жасминный города Саратова и установили пункт редуцирования газа.

В результате созданы условия для подключения к природному газу более 100 домовладений на земельных участках, выделенных многодетным семьям.

фото: Саратовгаз

Проект реализован в рамках Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Саратовской области на 2020-2024 годы.

«Наши специалисты принимают заявки на догазификацию от жителей поселка. Сегодня мы подключили к новым сетям первое домовладение. Подключения других потребителей продолжим по мере готовности их домовладений к приему газа», – отметил генеральный директор АО «Саратовгаз» Вячеслав Башунов.