Фото: ГУ ФССП

У саратовского лихача арестовали «Мерседес». Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает пресс-служба регионального ГУ ФССП.

35-летний любитель быстрой езды превысил скорость более 200 раз. Кроме того, за ним зафиксированы нарушения в виде выезда на полосу встречного движения и вождение автомобиля без прав. Общая сумма штрафов составила порядка 250 тысяч рублей. Нарушитель очень старательно скрывал свой Mercedes AMG – снимал номера, вешал другие. Тем не менее, энгельсским приставам и сотрудникам ГИБДД удалось найти автомобиль.

Иномарка арестована и отправлена на спецстоянку. Если мужчина не оплатит штрафы, машину продадут на торгах.

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