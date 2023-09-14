Фото: Архив КП

Сбил и уехал: в Саратове объявлен розыск. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает областное ГУ МВД.

Происшествие случилось 20 марта примерно в 10:15. На улице Большая Горная, 339 водитель автомобиля сбил пешехода и скрылся с места ДТП.

Полученные в результате аварии травмы женщине оценили как тяжкий вред здоровью.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят обратиться по телефону: 99-46-66 или по адресу: Чернышевского, 88, кабинет 807.

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