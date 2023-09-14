Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт"

Поисковый отряд ищет саратовца Дмитрия Сметанина. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщили волонтеры «Лиза Алерт».

Последний раз 47-летнего мужчину видели неделю назад, 6 сентября. Как предполагают поисковики, гражданин может находиться либо в Хвалынске, либо в Самарской области, либо в Иркутске.

Рост пропавшего 166 сантиметров, среднего телосложения, русые волосы, серые глаза. Мужчина был одет в синюю футболку, черные штаны и черные кроссовки.

Кому известна какая-либо информация, просьба позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

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