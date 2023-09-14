В Саратовскую область поступит порядка 100 миллионов рублей на строительство глэмпингов

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Комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила предложение о выделении средств Саратовской области. Субсидии пойдут на софинансирование инвестпроектов по строительству пяти глэмпинг-парков. Это самая современная форма экологического туризма, в таких парках есть возможность отдохнуть в быстровозводимых домиках, которые вписываются в ландшафт без существенных изменений природы.

Наш регион получит средства в объеме 43 млн рублей в 2023 году и 55 млн рублей в 2024 году.

За счет указанных средств планируется реализация туристических проектов в Новобурасском (село Лох), Красноармейском (Утёс Степана Разина), Энгельсском районах (пос. Сазанка) и г. Саратове (Заводской р-н и Усть-Курдюмское участковое лесничество).