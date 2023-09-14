Фото: Архив КП

Саратовцев предупредили о сезоне роста случаев ОРВИ. Об этом сегодня, 14 сентября, на брифинге заявил замминистра здравоохранения региона Денис Грайфер.

В Саратовской области растет число заболевших. На прошлой неделе инфекция зафиксирована у 11 710 человек. По сравнению с предыдущей неделей рост этого показателя составил 43%.

-Эпидпорог превышен среди всех групп населения. Наиболее – в группе от 15 лет и старше, от подростков и до максимальных возрастов, – отметил чиновник.

Замминистра добавил, что осень характеризуется повышением показателя заболевших ОРВИ.

По словам Грайфера, в область поступило достаточное количество доз вакцин.

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