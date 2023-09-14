Фото: УГИБДД по Саратовской области

В Пугачевском районе пенсионерка перевернулась на "Гранте". Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает региональное управление ГИБДД.

ДТП произошло примерно в 08:20 между селом Старая Порубежка и поселком Молодежный. Там 65-летняя женщина за рулем автомобиля «Лада Гранта» не справилась с управлением. В результате, машина вылетела с дороги и перевернулась.

Госпитализация женщине не потребовалась.

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