Саратовское правительство осталось без министра

Фото: Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области
Министр спорта и молодежной политики СО Олег Дубовенко с сегодняшнего дня не занимает пост. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
В соответствии с постановлением, подписанным губернатором Роман Бусаргиным, в отставку чиновник ушел по собственному желанию.
- Произошедшее — формальность. Дело в том, что в июле министерство реорганизовали в министерство спорта и комитет молодежной политики. Соответственно, должности министр спорта и молодежной политики просто не осталось, - поясняет Дубовенко.
Напомним, что Олег Александрович был назначен на должность министра в октябре прошлого года.
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