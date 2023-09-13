Строительство МКД. Фото из архива "КП"

В Саратовской области растет кадастровая стоимость недвижимости. Документ опубликован Государственным бюджетным учреждением Саратовской области «Центр государственной кадастровой оценки».

Согласно данным документа, кадастровая стоимость строений выросла на 95 процентов. То, что касается стоимости жилплощади в МКД — выросло на 69 процентов, а коммерческой недвижимости — на 79. Меньше всего выросла кадастровая цена на частные дома – на 6 процентов для зданий, помещения же в них стали дешевле на 5 процентов (11,1 тысячи рублей против 11,6 тысяч в 2020 году).

Так, из обнародованных данных следует, что в областном центре кадастровая стоимость жилплощади в МКД выросла на 69 процентов, а коммерческая недвижимость подорожала на 79 процентов.

Аналитики, изучив данную информацию, уже спрогнозировали существенный рост налогообложения в отношении объектов недвижимости как для граждан, так и для предпринимателей.