фото: пресс-служба мэрии

В Саратове чиновники устроили рейд по вейп-шопам: выявлены нарушения выкладки. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По поручению главы города Лады Мокроусовой чиновники продолжили рейды по вейп-шопам. В первую очередь, проверяющих интересовало соблюдение норм выкладки продукции и факты продажи ее несовершеннолетним.

Сотрудниками комитета муниципального контроля совместно с представителями правоохранительных органов осмотрены торговые объекты по улицам Московская, Лермонтова, Волжская, в которых выявлены многочисленные нарушения, в том числе открытая выкладка и демонстрация и нарушение Правил благоустройства.

Материалы по данным фактам будут направлены в прокуратуру города Саратова и Роспотребнадзор для принятия мер в рамках имеющихся полномочий.