Фото: тг "Володин Саратов"

В областной универсальной научной библиотеке Саратова завершена реставрация. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщается в телеграм-канале «Володин Саратов»

Историческое здание на улице Горького, 40 ранее вошло в инициированную Вячеславом Володиным программу по сохранению объектов историко-культурного наследия. В ходе реставрационных работ были обнаружены историческая лепнина, чугунные элементы.

Объект культурного наследия был построен в 19 веке. За 120 лет существования в здании располагались библиотека, банк, архивная комиссия и кинотеатр.

Сотрудники библиотеки балкон превратят в арт-пространство, обустроят литературный чердак, также появится зона гостеприимства и многое другое.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.