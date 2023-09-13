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НовостиОбщество13 сентября 2023 3:27

В Саратовской области произошло семь аварий с маломерными судами

Итоги купального сезона в Саратове: утонули 49 человек
Светлана Курышева
Фото: КП Саратов

Фото: КП Саратов

Центр Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Саратовской области и МЧС Саратовской области подвели итоги купального сезона.

В Саратовской области за минувшее лето утонули 49 человек, среди них пятеро детей. Аварий с маломерными судами зафиксировано – семь.

К административной ответственности за купальный сезон привлечено более полутора тысяч судоводителей. В основном саратовцы нарушают правила плавания, перевозки пассажиров и эксплуатации судов.

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