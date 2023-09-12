Фото: Архив КП

В Саратовской области вынесен приговор 47-летнему мужчине за избиение и кражу. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент случился 23 марта в Вольском районе. В селе Терса мужчина выпивал в компании с 54-летним приятелем. В какой-то момент между ними возник конфликт, после чего 47-летний агрессор избил друга и украл у него телефон.

Ущерб потерпевшего оценен в 6 тысяч рублей. Как выяснилось, ранее злоумышленник уже отбывал наказание за убийство.

Суд назначил ему год условно с испытательным сроком 6 месяцев.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.