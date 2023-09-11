Полиция ищет виновных в поджоге трех иномарок на окраине Саратова

фото: ГУ МВД

Возбуждено дело о поджоге трех иномарок в саратовском Иволгино. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

Сегодня утром, 11 сентября, в саратовском микрорайоне Иволгино в 5:40 сгорели три иномарки.

Огонь на парковке охватил Toyota RAV4, Hyundai Solaris и Kia Sportage.

— Площадь пожара составила 23 квадратных метра. На ликвидации работали 2 пожарных расчета, — уточнили в региональном ГУ МЧС.

Владельцы автомобилей написали заявления в полицию. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества, которое совершено из хулиганских побуждений путем поджога, максимальное наказание по данной статье — 5 лет тюрьмы. Правоохранители начали поиск людей, которые могут быть причастны к пожару.