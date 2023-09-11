«Т Плюс» ввела в работу онлайн-сервис по отключениям горячей воды

Саратовский филиал «Т Плюс» создал для своих клиентов онлайн-сервис «Тепловая справочная служба». (https://tss.tplusgroup.ru/) Жители Саратова, Балакова и Энгельса могут получить здесь актуальную информацию о причинах отключения энергоресурсов и узнать о сроках возобновления их подачи.

Для использования сервиса сначала нужно указать свой регион. Далее ввести в поисковую строку название города и, следуя подсказкам системы, выбрать из выпадающего списка название улицы и номер дома.

Если по указанному адресу «Т Плюс» ведет связанные с отключением работы, то система предоставит подробные сведения об их характере и сроках завершения. Информация будет оперативно корректироваться по мере продвижения ремонтов.

Также в «Тепловой справочной службе» с помощью отдельной формы можно направлять запросы специалистам, сообщать о проблемах с отоплением или горячей водой, подавать заявки и проверять их статус. Кроме того, на сайте ТСС размещены подробные ответы на часто задаваемые тематические вопросы.

Саратовский филиал «Т Плюс» напоминает, что связаться со специалистами службы всегда можно по телефонам: в Саратове 8(8452) 24-57-36, в Балакове 8(8453) 340-250, в Энгельсе 8(8453) 56-48-64.