Саратовский филиал компании «Ситиматик» стал партнёром образовательного интенсива «Школа волонтёров»

Фото: Ситиматик

Саратовский филиал АО «Ситиматик» выступил партнёром масштабной программы по экологическому просвещению «Школа волонтеров». Серия мероприятий организована проектом «ECOfriends», а участниками стали студенты и ученики старших классов школ Саратовской области.

В рамках занятий сотрудники компании рассказали будущим волонтерам о мусоросортировочных комплексах и перегрузочных станциях, инфраструктуре по обращению с твердыми коммунальными отходами в целом, принципах организации работы отрасли. В течение нескольких дней ребята осваивали методику преподавания экопросветительского материала, проведения интерактивных уроков по раздельному сбору отходов, учились системе наставничества и экологически осознанному образу жизни.

Результатом такой интенсивной подготовки стали разработка и защита собственных экологических уроков, а специалисты компании стали экспертами на оценочной сессии. Теперь, после успешного обучения, ребята готовы самостоятельно применять и передавать новые экознания и навыки.

Сотрудничество, основанное на принципах экологического просвещения и устойчивого развития, ориентированное на молодое поколение уже давно стало важной частью работы Саратовского филиала АО «Ситиматик». Региональный оператор по обращению с ТКО продолжает активно поддерживать проект «Ecofriends»: экологические форумы для школьников, интерактивные субботники, различные круглые столы и экскурсии на производственные объекты компании.