Фото: Телеграм-канал "ПулZ 64"

В Татищевском районе к ноябрю планируют открыть движение по новому мосту. Об этом заявил губернатор Роман Бусаргин на планерке с участием подрядчика, о чем сообщили в региональном правительстве.

Бусаргин отметил, что все необходимые материалы для окончания работ предоставят рабочим к концу сентября. Уже к началу ноября объект будет почти готов.

На сегодняшний день выполненные работы соответствуют графику. В ближайшие два месяца обустроят тротуары, установят ограждения и шумозащитные экраны.

-В ноябре так называемое рабочее движение по путепроводу может быть открыто, если темпы работ сохранятся на таком же уровне. Объект очень важный, люди долго его ждали, – подчеркнул Бусаргин.

Губернатор призвал подрядчика следить за качеством работ и отметил, что «при возможности движение нужно открыть раньше».

-В ноябре так называемое рабочее движение по путепроводу может быть открыто, если темпы работ сохранятся на таком же уровне. Объект очень важный, люди долго его ждали, – подытожил глава региона.

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