Николай Панков: На участках жители отмечают удобство трехдневного голосования

Фото: Николай Панков

Депутат Госдумы Николай Панков в выходные посещает ряд районов своего округа, в том числе, Вольский, Балаковский, Хвалынский. Он пообщался с жителями возле избирательных участков, где проходит голосование на выборах депутатов муниципальных собраний.

- На участках жители отмечают удобство трехдневного голосования. Особенно сейчас, когда продолжается дачный сезон. Можно выбрать день, подходящий для голосования. Например, прийти на участок в пятницу вечером, а на выходных уехать на дачу, провести выходные с семьей, - сказал Николай Панков.

Областные наблюдатели отмечают отсутствие нарушений. Николай Панков подчеркнул, что в выборах участвуют кандидаты от разных партий. Жители выбирают в органы местного самоуправления депутатов от своего посёлка, района. Выборы проходят конкурентно, открыто, легитимно, об этом говорят сами жители.

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