Вячеслав Володин поздравил саратовцев с Днем города

Фото: тг "Лада Мокроусова"

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин направил поздравление с Днем города жителям Саратова. Текст поздравления опубликовала в своем телеграм-канале глава города Лада Мокроусова.

- Саратов динамично развивается, становится все более комфортным. Задает темп социально-экономического роста для всей области.

Важно расширять производство, увеличивать объемы жилищного строительства, совершенствовать социальную и транспортную инфраструктуру. От этого во многом зависит качество жизни граждан.

Желаю Саратову процветания, всем его жителям - успехов, благополучия и всего самого доброго, - написал в обращении Председатель Государственной Думы РФ.

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