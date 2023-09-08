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НовостиПроисшествия8 сентября 2023 12:54

В Саратовской области капитан корабля обнаружил в Волге труп мужчины

СК Саратовской области проводит проверку по факту обнаружения утопленника
Светлана Курышева
Фото: СУ СКР Саратовской области

Фото: СУ СКР Саратовской области

Следователями проводится доследственная проверка по факту обнаружения в реке Волге тела мужчины. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

По предварительным данным, сегодня, 8 сентября, капитаном проплывающего корабля в реке Волге у поселка Широкий Дол города Вольска увидел тело мужчины. Об утопленнике сообщено в правоохранительные органы. Сотрудниками областной службы спасения тело извлечено из воды. Следователем СК совместно с судебно-медицинским экспертом проведен осмотр места происшествия. Признаков насильственной смерти на 52-летнем мужчине при внешнем осмотре не обнаружено.

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