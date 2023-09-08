В Саратове водитель автобуса осужден за избиение пассажирки

Фото: архив КП

Фрунзенский районный суд Саратова вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в побоях. Об этом сегодня, 8 сентября сообщает пресс-служба суда.

Мужчина работал водителем автобуса на одном из городских маршрутов. Днем 1 июня у него произошел конфликт с местной жительницей. Аргументы закончились и в ход пошли кулаки.

В отношении водителя общественного транспорта завели дело о побоях. Выяснилось, что ранее его уже привлекали к административной ответственности за аналогичное преступление. Вину агрессор признал и принес извинения потерпевшей.

Мужчине было назначено наказание в виде 3 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы. Приговор в законную силу еще не вступил.

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