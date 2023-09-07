Лаборатория Россельхознадзора исследовала 350 проб на АЧС методом ПЦР

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В августе отделом молекулярных исследований Саратовской лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» проведены исследования 350 проб по диагностике африканской чумы свиней (АЧС) методом ПЦР.

В частности, выполнено 334 исследования свиноводческого сырья и 13 – полуфабрикатов из свинины.

Исследовано 3 пробы патологического материала от домашних свиней.

По результатам всех указанных исследований наличие ДНК вируса АЧС не выявлено.

Лаборатория продолжает контроль эпизоотической ситуации по заболеванию на территории зоны обслуживания.

Справка. Африканская чума свиней является особо опасным инфекционным вирусным заболеванием, которое наносит огромный ущерб свиноводству во многих странах.

Возбудитель АЧС может длительное время сохраняться в продуктах свиноводства и во внешней среде. Вирус устойчив к физическим и химическим факторам. Заболевание может распространяться с продукцией, полученной от инфицированных животных, с зараженными кормами, водой, пищевыми и боенскими отходами, не прошедшими термическую обработку, а также загрязненной подстилкой. Переносчиками могут быть кровососущие насекомые, клещи, а также обслуживающий персонал.

Профилактической вакцины не существует. Лечение заболевания не разработано. Основные меры борьбы с чумой направлены на оперативное выявление инфекции (лабораторные исследования), незамедлительное купирование и ликвидацию очагов в случае вспышки.