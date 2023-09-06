Фото: Архив КП

Завра в Саратове запланировано масштабное отключение горячей воды. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает компания «Т Плюс».

Приостановление подачи ГВС связано с подготовкой труб к отопительному сезону.

На один день без горячей воды останутся жители домов по адресам:

- улица Беговая, 19;

- улица Большая Садовая, 113;

- улица Уфимцева, 6, 4а, 8, 8а;

- улица Мелиораторов, 1, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 17, 19, 20, 21, 22, 23;

- улица Майская, 1, 1а, 2, 2а, 2г, 3, 3а, 4, 4а, 4б, 4в, 5, 6, 6д, 8, 8а, 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 20а, 20б;

- улица Строителей, 8, 12, 10, 14;

- улица Моисеева, 1а, 7, 1, 3, 5;

- улица Академика Антонова, 33, 33а.

Также, до 9 сентября подачу ГВС приостановят по адресам:

- улица Валовая, 27, 41/53, 61/67;

- улица Вознесенская, 5, 6, 8;

- улица Мичурина, 169;

- улица Московская, 32;

- улица Октябрьская, 46а;

- улица Рамаева, 6/12, 18, 20;

- улица Северная, 7, 8;

- улица Тулупная, 12, 14;

- улица Челюскинцев, 24/28, 40, 45а;

- улица Чернышевского, 223/231.

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