Фото: Архив КП
Завра в Саратове запланировано масштабное отключение горячей воды. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает компания «Т Плюс».
Приостановление подачи ГВС связано с подготовкой труб к отопительному сезону.
На один день без горячей воды останутся жители домов по адресам:
- улица Беговая, 19;
- улица Большая Садовая, 113;
- улица Уфимцева, 6, 4а, 8, 8а;
- улица Мелиораторов, 1, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 17, 19, 20, 21, 22, 23;
- улица Майская, 1, 1а, 2, 2а, 2г, 3, 3а, 4, 4а, 4б, 4в, 5, 6, 6д, 8, 8а, 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 20а, 20б;
- улица Строителей, 8, 12, 10, 14;
- улица Моисеева, 1а, 7, 1, 3, 5;
- улица Академика Антонова, 33, 33а.
Также, до 9 сентября подачу ГВС приостановят по адресам:
- улица Валовая, 27, 41/53, 61/67;
- улица Вознесенская, 5, 6, 8;
- улица Мичурина, 169;
- улица Московская, 32;
- улица Октябрьская, 46а;
- улица Рамаева, 6/12, 18, 20;
- улица Северная, 7, 8;
- улица Тулупная, 12, 14;
- улица Челюскинцев, 24/28, 40, 45а;
- улица Чернышевского, 223/231.
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