Николай Панков: Ценовой беспредел с ГСМ пора остановить

"В сентябре в Госдуме будет представлен национальный доклад о реализации госпрограммы развития сельского хозяйства"

Депутат Госдумы Николай Панков поднял на заседании комитета по аграрным вопросам ряд проблем, волнующих саратовских аграриев. В том числе, это резкий рост цен на ГСМ, низкие цены на сельхозпродукцию и необходимость льготных кредитов.

«Летом проехал все районы своего округа. Это Озинский, Ивантеевский, Перелюбский, Пугачёвский, Ершовский и другие. Сейчас завершается уборочная кампания, начинается посевная. И везде аграрии поднимали острые вопросы. Особенно по ним ударил резкий рост цен на ГСМ.

Три недели назад дизтопливо было 55 тыс. руб за тонну. Сегодня самое дешевое по 72,2 тыс. руб на Саратовском НПЗ, и даже при такой цене нехватка и очереди. У коммерсантов оно уже по 78,8 тыс. руб. Везти из других регионов не дешевле. Например, нижегородское дизтопливо по 84 тыс. руб. О проблеме знают и представители энергетического сектора. Но еще никто не ответил, как прекратить ценовой беспредел.

Сегодня участвовал в заседании аграрного комитета Госдумы. Поднял вопросы о стоимости ГСМ, о ценообразовании на сельхозпродукцию (сейчас цены такие, что расходы не окупить). О необходимости льготных кредитов для наших аграриев. Чтобы их не закабалили коммерческие банки. Предложил пригласить и заслушать представителей профильных министерств, Центробанка, какие конкретные меры будут приниматься в защиту наших аграриев.

Комитет согласился с предложением. В сентябре в Госдуме будет представлен национальный доклад о реализации госпрограммы развития сельского хозяйства. Будут приглашены Минэнерго, ЦБ и ФАС. Чтобы ответить на вопросы депутатов по этим проблемам», - рассказал Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слоV».