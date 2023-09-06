Фото: СУ СКР по Саратовской области

Зарезал спящую мать и избежал тюрьмы: саратовца наказали психбольницей. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает региональная прокуратура.

Трагедия произошла в городе Петровск 31 марта 2023 года. 20-летний парень, «находясь в невменяемом состоянии», набросился на спящую мать. Он трижды ударил 54-летнюю женщину ножом в живот, от чего горожанка умерла на месте.

Когда на место трагедии выехали полицейские, в квартире были обнаружены наркотики в значительном размере.

Против горожанина возбудили уголовное дело, мужчину отправили в суд. Убийце провели психиатрическую экспертизу, после чего признали невменяемым. По этой причине наказание исключено, в результате это горожанина направили на принудительное лечение в психиатрическую клинику.

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