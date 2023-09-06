Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Балашове курящий сосед разбудил 16-летнюю девушку бригадой пожарных. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает региональное управление МЧС.

В 11:47 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании на улице Чернышевского. На выезд отправили три бригады огнеборцев.

Прибывшие на место происшествия пожарные вывели из горящего дома мужчину и 16-летнюю девушку, которая, как выяснилось, спала в период пожара.

Граждан осмотрели медики, помощь специалистов не понадобилась.

Пожар потушили в 12:16. Возгорание затронуло две комнаты и кровлю дома. Предполагается, что пожар произошел по причине неосторожного курения хозяина одной из квартир дома.

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