Ветеран войны Сергей Маруцкий скончался на 105-м году жизни в Саратове

Фото: администрация г. Саратов

В Саратове скончался ветеран ВОВ и преподаватель СГУ Сергей Маруцкий. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщили в мэрии города. Несколько дней назад, 30 августа, Сергею Васильевичу исполнилось 104 года.

За спиной ветерана - долгая и плодотворная жизнь. Во время Великой отечественной войны он воевал на Северно-западном фронте, участвовал в прорыве блокады Ленинграда. После войны окончил Высшую артиллерийскую офицерскую школу. С 1944 года преподавал военное дело курсантам в Польше, в 1964 получил звание полковника, преподавал в СГУ имени Чернышевского.

Сергей Васильевич был награждён: орденами «Отечественной войны» первой и второй степени, 2-мя орденами «Красной Звезды», медалями «За Отвагу», «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги» и другими.

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