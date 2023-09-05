Первокурсникам Политеха вручили студенческие билеты там, где учился летать Гагарин

Фото: пресс-служба СГТУ

В Саратовском авиационно-спортивном клубе имени Ю.А. Гагарина ДОСААФ России состоялась церемония посвящения в студенты первокурсников технического университета. Всего в этом году более 6 тысяч талантливых парней и девушек стали частью большой и дружной семьи СГТУ.

Поздравили 100 лучших первокурсников, поступивших в саратовский Политех с наивысшими баллами, с началом нового этапа их жизни члены Попечительского совета аэроклуба: ректор СГТУ имени Гагарина Ю.А., профессор Сергей Наумов, председатель Саратовской городской Думы Сергей Овсянников, депутат областной Думы, директор ГТРК «Саратов» Дмитрий Петров, а также начальник аэроклуба Евгений Алексеев.

«Каждое место на саратовской земле, которое связано с нашим выпускником, первым космонавтом планеты Юрием Алексеевичем Гагариным, открывшему человечеству путь в космос, священно для гагаринцев – студентов технического университета. Аэроклуб в Дубках – одно из таких уникальных достопримечательностей, так как именно здесь Гагарин впервые поднялся в небо, будучи студентом индустриального техникума. Сегодня эта уникальная организация преображается благодаря Председателю Государственной Думы, нашему земляку Вячеславу Викторовичу Володину. По его рекомендациям в СГТУ зародилась новая традиция – посвящение в студенты в аэроклубе, где начинал летать Гагарин. Дорогие первокурсники, будьте достойны этого дня и славного имени Юрия Алексеевича. Удачи вам и в добрый путь!», – сказал Сергей Наумов.

С напутственными словами к студентам обратился Сергей Овсянников: «Вы поступили в Саратовский государственный технический университет – престижный и сильный вуз с богатой историей и славными традициями. Помните, что мечты сбываются не просто так, надо плодотворно трудиться и работать. Ваш труд – это учеба. Сегодня вы принесли клятву, которой будете верны. Уверен, что в будущем вы станете великими людьми и напишите свою неповторимую историю жизни».

В выступлениях почетных гостей было также отмечено, что СГТУ – один из лидеров российского высшего технического образования, входящий в число опорных университетов Госкорпорации «Роскосмос». Это целая научно-образовательная корпорация, где «зарождаются» уникальные кадры – инженеры новой формации для реального сектора экономики и оборонно-промышленного комплекса страны, реализуются научно-практические и исследовательские проекты, передовые информационные технологии, ведутся инновационные разработки совместно с индустриальными партнерами.

Впечатлениями после мероприятия поделилась теперь уже первокурсница Института электронной техники и приборостроения Алина Абсалямова. «Было очень волнительно принимать студенческий билет из рук таких высоких гостей. Но это невероятные эмоции — держать заветный документ и осознавать, что ты — студент Политеха. Я планирую побывать на собрании студактива, выбрать направление для дальнейшей студенческой жизни. У меня 2-й юношеский разряд по волейболу и, конечно, планирую выступать за команду СГТУ на спортивных соревнованиях».

В конце мероприятия почетные гости возложили цветы к бюсту первого космонавта планеты Юрия Гагарина, а группа малой авиации совершила прыжок с парашютом с флагами России, Саратовской области, СГТУ и ДОСААФ.

Справка:

Саратовский аэроклуб и технический университет связан общей историей. Развитие взаимоотношений сторон насчитывает не одно десятилетие. Начало было положено ещё в довоенные годы. В далекие 30 годы студентки тогда еще автодорожного института, будущие участницы женских авиационных полков, осваивали искусство авиапилотирования. Площадка аэроклуба на всех этапах его развития притягивала студентов Политеха и учащихся средних специальных учреждений, вошедших в структуру СГТУ.

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