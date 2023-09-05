Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 сентября 2023 9:54

Борис Шинчук прокомментировал голосование на экстерриториальных избирательных участках

Источник:kp.ru
"Общественное наблюдение обеспечило прозрачность и открытость голосования"

"Общественное наблюдение обеспечило прозрачность и открытость голосования"

Председатель Общественной палаты Саратовской области, Руководитель Регионального общественного штаба по общественному контролю и наблюдению на выборах (Штаб) Борис Шинчук прокомментировал голосование на экстерриториальных избирательных участках, где голосовали жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Луганской областей:

«На территории Саратовской области были образованы 2 экстерриториальных избирательных участка, они находились в городе Саратове, в ДК «Россия».

Для проведения выездного голосования на всей территории области работали сформированные комиссии. Как на экстерриториальных участках, так и при выездах по территории области Штабом, сформированным при Общественной палате Саратовской области, было организовано общественное наблюдение.

Таким образом, общественное наблюдение обеспечило прозрачность и открытость голосования. Штаб также внимательно следил за процессом голосования и констатирует открытость и гласность процесса голосования, а также отсутствие нарушений».