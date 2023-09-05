В Энгельсе изменилась схема движения маршрутного автобуса №25

За дополнительными вопросами по работе маршрута можно обращаться в МУП «Центральная диспетчерская служба Энгельсского муниципального района» по телефону: 56-84-44

С 6 сентября схема движения муниципального маршрута регулярных перевозок № 25 «Мостоотряд – пос. Мелиораторов» продлевается от ул. Короткой до ул. Тургенева.

К Главе района Дмитрию Плеханову на встречах неоднократно обращались жители с просьбой обеспечить транспортное сообщение в частном секторе микрорайона Мостоотряд. Специалисты комитета ЖКХ проработали этот вопрос.

Для расширения территории охвата транспортными услугами и удобства жителей маршрут продлили.

Общественный транспорт будет курсировать по следующим улицам: Лесозаводская (нижняя), Короткий проезд, Короткая, 1-й Островной проезд, Тургенева с конечной остановкой «Мостоотряд».

За дополнительными вопросами по работе маршрута можно обращаться в МУП «Центральная диспетчерская служба Энгельсского муниципального района» по телефону: 56-84-44.