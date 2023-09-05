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НовостиОбщество5 сентября 2023 7:39

В Энгельсе ограничат движение транспорта рядом с избирательными участками

На три дня в Саратовской области будут ограничения движения из-за выборов
Светлана Курышева

С 8 по 10 сентября в городе Энгельс Саратовской области запретят движение автотранспорта и парковку рядом с избирательными участками. Как сообщили сегодня, 5 сентября, в администрации Энгельсского района, это связано с выборами в энгельсский городской совет депутатов.

Все три дня с 6:00 до 23:00 запрет будет действовать «в непосредственной близости от входов на избирательные участки». Всего в перечне более 100 избирательных участков на территории города и окраинах.

Полный список можно посмотреть здесь.

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