Научные центры Саратова заявили о готовности работать над программой беспилотников

Фото: Минпромэнерго Саратовской области

Вопросы создания центра беспилотной авиации в Саратовской области обсудили на заседании рабочей группы. Собрание возглавил министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин.

Готовность подключиться к проекту выразили представители научных центров региона - СГУ, СГТУ, Института проблем точной механики и управления РАН. Коллективы могут участвовать в подготовке кадров, проведении прикладных и фундаментальных перспективных исследований для отрасли.

Прорабатываются вопросы участия предприятий в локализации производства БПЛА и комплектующих в регионе с поэтапным импортозамещением, а также создания инфраструктуры для тестирования и испытания аппаратов.

Запуск инициированного Президентом РФ национального проекта по развитию отрасли беспилотных авиационных систем намечен на 1 января 2024 года.

Разработку профильной региональной программы минпромэнерго инициировал губернатор Роман Бусаргин.