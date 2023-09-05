Место проведения фестиваля «Укек» поделят на три зоны

Фото: Минкультуры Саратовской области

9 сентября в Саратове пройдет очередной Фестиваль археологии и реконструкции «Укек». Он состоится на привычном историческом месте возле поселка Увек.

Как сообщила пресс-служба регионального министерства культуры, территория Фестиваля будет разделена на три части: развлекательную, археологическую, историческую.

Развлекательная площадка включает в себя сцену и территорию для проведения конного шоу, площадку мастеров рукоделия, зону питания.

На сцене пройдут выступления саратовских музыкальных групп, работающих в жанре этно-фолка. Рядом будет проходить конная программа и показательные пешие поединки.

Археологическая площадка будет представлена раскопом этого года, где гости смогут узнать, как проходят раскопки и какие открытия были сделаны в этом году археологической экспедицией под руководством Дмитрия Кубанкина. Из-за небольшой площади вокруг раскопа посещение этой площадки будет проходить сеансами каждые 30 минут с 10:00 до 17:00.

Рядом с раскопом расположился Лагерь археологов. Здесь посетители узнают, что происходит с предметами после того, как их извлекают из земли, поработают в Камеральной лаборатории, смогут наблюдать за работой реставраторов и геодезистов из г. Казань Республики Татарстан. Здесь же будет представлена выставка находок и гости фестиваля одними из первых увидят свежий эксклюзивный материал. Также на этой локации Саратовский областной музей краеведения представит выставку находок разных лет с Увекского городища. А еще здесь можно будет испытать удачу на просевке земли через сито. Если гости площадки найдут фрагменты керамики – смогут забрать их с собой в качестве сувенира.

На Исторической площадке состоится реконструкция быта средневековых горожан. Перед посетителями мероприятия оживут стражники, водоносы и типичные жители Укека. Здесь же будут работать мастера-бусоделы, ювелиры, косторезы, кузнецы, берестянщики, гончары. Можно будет увидеть реконструкцию средневекового токарного станка, поиграть в подвижные игры, погадать на костях, попробовать себя в средневековой письменности, посетить юрту кочевника, изучить вооружение и сделать много фото на память.

Добраться до Фестиваля можно будет на бесплатных автобусах, которые будут курсировать от Исторического парка «Россия — Моя история» (ул. Шелковичная 19, район Ильинской площади) и от администрации Заводского района (проспект Энтузиастов, 20).

В день Фестиваля до Увека будут ходить дополнительные электрички.