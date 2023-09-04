В Саратовской области 10-летняя девочка отдала мошенникам 280 тысяч рублей

Фото: архив КП

В городе Хвалынск Саратовской области 31 августа жертвой телефонных мошенников стала 10-летняя девочка . Об этом сообщило региональное ГУ МВД.

Лжесотрудники полиции позвонили на домашний телефон. Трубку взяла школьница. Злоумышленники сообщили, что бабушка девочки «попала в ДТП», поэтому ей срочно нужна помощь. Ребенка уговорили найти в доме деньги и отдать курьеру, который приехал и забрал 280 тысяч рублей.

Родители девочки обратились в полицию. Там завели уголовное дело о мошенничестве.

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