Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 сентября 2023 18:42

В Саратовской области 10-летняя девочка отдала мошенникам 280 тысяч рублей

Школьница из Хвалынска хотела помочь бабушке и стала жертвой аферистов
Светлана Курышева
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В городе Хвалынск Саратовской области 31 августа жертвой телефонных мошенников стала 10-летняя девочка . Об этом сообщило региональное ГУ МВД.

Лжесотрудники полиции позвонили на домашний телефон. Трубку взяла школьница. Злоумышленники сообщили, что бабушка девочки «попала в ДТП», поэтому ей срочно нужна помощь. Ребенка уговорили найти в доме деньги и отдать курьеру, который приехал и забрал 280 тысяч рублей.

Родители девочки обратились в полицию. Там завели уголовное дело о мошенничестве.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.