В Саратове изменится схема движения городского транспорта

Фото: администрация г. Саратов

В связи с временным ограничением движения из-за работ по реконструкции трамвайных путей маршрута № 9, изменится схема движения городских автобусов.

Автобусы №44 будут совершать объезд в обоих направлениях по улицам Астраханской – Рабочей. Далее – по схеме движения.

Автобусы №№ 19, 23, 55, 57, 58, 93 поедут в объезд от Крытого рынка по улицам Астраханской – Рабочей – Степана Разина. Далее – по схеме движения. Объезд к Крытому рынку по улицам Университетской – Рабочей – Железнодорожной – Вавилова. Далее – по схеме движения.

Автобусы №55а и №67 объезжают ограничения в обоих направлениях по улицам Университетской – Рабочей – Аткарской. Далее – по схеме движения.

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