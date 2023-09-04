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НовостиОбщество4 сентября 2023 15:56

В СВО погиб Владимир Ляпин из Краснопартизанского района Саратовской области

В Украине погиб молодой сержант из Саратовской области
Светлана Курышева
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В ходе специальной военной операции РФ в Украине погиб сержант из Краснопартизанского района Саратовской области Владимир Ляпин. Об этом сегодня, 4 сентября, в своем Telegram-канале сообщил глава муниципалитета Юрий Бодров.

В Администрации сообщили, что Ляпин прошел срочную службу в армии, прошлой осенью был призван в войска в рамках частичной мобилизации, служил в должности заместителя командира взвода — командира расчета противотанкового артиллерийского орудия.

Похороны Владимира Ляпина прошли сегодня в селе Головинщено.

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