В центре Саратова ограничат движение из-за реконструкции трамвайных путей

Фото: Администрация г. Саратов

В связи с проведением работ по реконструкции трамвайных путей маршрута № 9 в центре города изменена схема дорожного движения. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает администрация города.

Так, временно ограничено движение по следующим улицам: Разина в направлении от улицы Рабочая до Слонова; улица Слонова от Астраханской до Железнодорожной, при этом проезд от Железнодорожной до домов № 10/16 и 4/8 по улице имени Слонова для граждан, проживающих в указанных домах, будет открыт;

Ограничено движение по улице Слонова от улицы Железнодорожная до улицы имени Разина, за исключением транспортных средств, обеспечивающих строительство, автомобилей оперативных и аварийно-технических служб, следующих на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий.

Кроме того, с целью обеспечения проезда жителей к месту работы и проживания по ул. Университетская от Вавилова до Слонова вводится двухстороннее движение.

С целью организации временной схемы движения будут установлены необходимые дорожные знаки.

Администрация сообщает, что по завершении работ будет возвращена прежняя схема движения.

Мероприятия продлятся ориентировочно до 31 октября.

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