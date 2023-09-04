В Балаково водителя зажало в перевернувшемся КамАЗе

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции области

Сегодня днем, 4 сентября, в Балаково произошло ДТП, один человек пострадал. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции области.

Авария произошла в 15:30 около дома № 2А на Саратовском шоссе. Мужчина за рулем "КамАЗа" не справился с управлением и машина перевернулась. 31-летнего водителя грузовика водителя деблокировали из кузова и госпитализировали с травмами.

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