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НовостиОбщество4 сентября 2023 13:33

Под Саратовом произошел низовой пожар

Причиной низового пожара в Вольске стало неосторожное обращение с огнем
Источник:kp.ru

В городе Вольск Саратовской области 2 сентября в 14.45 поступил сигнал о лесном пожаре. К месту происшествия с техникой выдвинулись люди из Вольского и Черкасского лесхозов.

Огонь охватил 7,3 га леса. Воспламенились мелкие кустарники, сухая трава и подстилка. К счастью, в 23.15 пожар уже был потушен.

Причиной низового пожара специалисты называют неосторожное обращение с огнем.

Причастные лица пока неизвестны, однако в ГУ МЧС России по Саратовской области уже переданы данные по делу для дальнейшего расследования.