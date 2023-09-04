Под Саратовом произошел низовой пожар

В городе Вольск Саратовской области 2 сентября в 14.45 поступил сигнал о лесном пожаре. К месту происшествия с техникой выдвинулись люди из Вольского и Черкасского лесхозов.

Огонь охватил 7,3 га леса. Воспламенились мелкие кустарники, сухая трава и подстилка. К счастью, в 23.15 пожар уже был потушен.

Причиной низового пожара специалисты называют неосторожное обращение с огнем.

Причастные лица пока неизвестны, однако в ГУ МЧС России по Саратовской области уже переданы данные по делу для дальнейшего расследования.