В офисах «ЭнергосбыТ Плюс» прошел День клиента

Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» провел в офисах продаж и обслуживания День клиента, посвященный началу учебного года. Для юных посетителей был организован праздник с участием ростовой куклы Теплослава, который провел с ребятами интерактивные игры, напомнил о правилах безопасности рядом с энергообъектами и вручил небольшие призы. До 15 сентября каждый клиент компании может получить подарок к школе. Достаточно прийти в любой из офисов компании и назвать слово «Школа».

Пока дети были заняты играми, сотрудники управления клиентского сервиса ответили на вопросы взрослых посетителей и рассказали им про дистанционные сервисы. Клиентов подключили к Личному кабинету. В нем можно контролировать историю платежей, корректность начислений, передавать показания индивидуальных приборов учета, направлять официальные обращения в адрес энергокомпании. Одно из главных преимуществ дистанционного сервиса – оплата тепловой энергии без банковской комиссии.

Напомним, сейчас филиал проводит акцию «Офис в кармане». По ее условиям необходимо до 30 сентября оформить подписку на электронную квитанцию и не иметь на момент подведения итогов (31 октября) долгов за тепло и горячую воду. Победителей определят методом генератора случайных чисел до 31 октября, а призом станет зачисление на лицевые счета 30 победителям по 1000 рублей и 70 - по 500 рублей.