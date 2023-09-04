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НовостиОбщество4 сентября 2023 13:11

Сегодня школьники Саратовской области сдавали дополнительный ОГЭ по математике

Для школьников Саратовской области начался период дополнительного ОГЭ в сентябре
Дина Иванова

Сегодня школьники Саратовской области начали сдавать дополнительный ОГЭ. Об этом сообщается на сайте министерства образования Саратовской области.

Период дополнительной сдачи ОГЭ предусмотрен для тех, кто не сдавал экзамены по уважительной причине или не справился с заданиями в основной период. Вторая категория предполагает несданный экзамен по двум предметам, а также наличие повторного неудовлетворительного результата по одному или двум предметам во время резервной сдачи.

Сегодня школьники сдавали экзамен по математике. Всего в работе 25 заданий. Максимальный балл составляет 32.