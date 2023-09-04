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НовостиОбщество4 сентября 2023 12:48

В Саратове откроется выставка «История вокруг нас»

Уже завтра в Саратове будет открыта выставка «История вокруг нас»
Источник:kp.ru

В Саратове проходит выставка фотографий объектов культурного наследия со всей страны.

Они будут представлены в здании кинотеатра «Победа» на выставке «История вокруг нас». Жители и гости Саратова смогут созерцать снимки уже совсем скоро. Открытие пройдет 5 сентября в 11.00.

В числе представленных работ, можно будет увидеть и фотографию от Михаила Васильева с изображением исторически известного кинотеатра «Победа».

Детям, пришедшим на выставку с родителями, также не придется скучать! Можно будет не только посмотреть снимки, но и разрисовать старинные здания в специально представленных раскрасках.

Фотовыставка будет доступна для посещения до 26 сентября с 11.00 до 19.00, не считая выходных: воскресенье и понедельник, по адресу г. Саратов, пл. Кирова, 1.