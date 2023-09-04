Musica Felice - в Саратове!

Фото: Musica Felice

11 сентября в 19:00 в Большом зале Саратовской консерватории для гостей выступит ансамбль старинной и современной музыки Musica Felice.

В программе концерта – фортепианные секстеты русских и зарубежных композиторов: Большой секстет, Дивертисмент на темы оперы В. Беллини «Сомнамбула» М. Глинки; Адажио и Рондо, «Молодая монахиня» Ф. Шуберта.

Исполнители: Месроп Бадалян, Алексей Киселев (скрипка), Наталия Бобырь (альт), Дмитрий Тупицын (виолончель), Игорь Губанов (контрабас), Михаил Преображенский (фортепиано, художественный руководитель). В концерте принимает участие ассистент-стажер класса заслуженной артистки РФ, профессора И. Р. Котельниковой Александра Хадарова (меццо-сопрано).