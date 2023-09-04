В Саратове женщина порезала сожителя ножом и обманула полицейских

Фото: архив КП

В Саратове женщина ранила сожителя ножом во время ссоры и решила пустить полицейских по ложному следу. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает городское УМВД.

В субботу вечером из дома по Бабушкиному Взвозу в больницу поступил 34-летний мужчина. У него была колото-резаная рана живота без повреждения внутренних органов. Сожительница пострадавшего рассказала полицейским, что ранения тот получил по собственной неосторожности – при падении на стройке. Однако выяснилось, что 45-летняя женщина сама ударила его ножом в квартире, а потом придумала свою версию чтобы избежать наказания.

Ранее не судимую гражданку задержали и доставили в отдел. Заведено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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