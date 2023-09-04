В Балаково на улице обнаружили труп пенсионера

Фото: СУ СКР Саратовской области
Следователями СК проводится проверка по факту смерти мужчины в городе Балаково. Об этом сообщает региональное СУ СКР.
По предварительным данным, сегодня, 4 сентября, местный житель обнаружил тело 71-летнего мужчины у одного из домов, расположенных на улице Вокзальной города Балаково. Об этом балаковец сообщил в правоохранительные органы. Следователем СК проведен осмотр места происшествия, назначено судебно-медицинское исследование. Признаков насильственной смерти на теле мужчины при внешнем осмотре не обнаружено.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.