В Балаково на улице обнаружили труп пенсионера

Фото: СУ СКР Саратовской области

Следователями СК проводится проверка по факту смерти мужчины в городе Балаково. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

По предварительным данным, сегодня, 4 сентября, местный житель обнаружил тело 71-летнего мужчины у одного из домов, расположенных на улице Вокзальной города Балаково. Об этом балаковец сообщил в правоохранительные органы. Следователем СК проведен осмотр места происшествия, назначено судебно-медицинское исследование. Признаков насильственной смерти на теле мужчины при внешнем осмотре не обнаружено.

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