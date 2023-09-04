Жительница Саратовской области инвестировала в мошенников полтора миллиона

Фото: Архив КП

Более полутора миллиона рублей лишилась жительница Озинского района в попытке заработать на инвестициях. Об этом сегодня, 4 сентября сообщает региональное ГУ МВД.

Жительница Озинского района в интернете увидела рекламу инвестиционной организации, зашла на ее страницу и заполнила анкету. Через некоторое время с ней связалась женщина, представилась специалистом по работе с инвесторами, и попросила для начала инвестирования внести 11 700 рублей. После этого ей позвонил мужчина и пояснил, что для дальнейшей работы нужно скачать инвестиционную платформу и специальное приложение. Женщина установила программы, а затем в течение двух с половиной недель внесла на указанные незнакомцами счета 1 597 000 рублей. По прошествии времени с нее потребовали еще 300 000 рублей за то, чтобы вывести денежные средства, только тогда она поняла, что связалась с мошенниками и обратилась в полицию.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

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